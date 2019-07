Tiago Dantas: «Já são 14 anos no Benfica»

Tiago Dantas, médio de 18 anos que integra esta época o plantel do Benfica, mostrou-se agradado na BTV com a renovação de contrato conhecida esta sexta-feira, agradecendo a confiança das águias. O jovem jogador dos encarnados lembrou ainda os tempos de criança em que entrava de mão dada com os jogadores no relvado da Luz."Devia ter os meus seis anos. Bons tempos quando entrava com os jogadores, lembro-me de entrar com o Miccoli. Estar perto destes jogadores era incrível.""Foi a despedida do Jonas, um excelente jogador, com o qual treinei algumas vezes. Pelo que dizem, era uma pessoa excecional, uma grande profissional e o que víamos, adeptos, é que era um jogador fantástico.""Foi o concretizar de um sonho. São 14 anos já aqui e nunca mais vou esquecer. Foi um sonho meu e da minha família, poder concretizá-lo foi uma bênção que Deus me deu. O Estádio da Luz é mítico, estavam 55 mil pessoas a ver o jogo, é muita gente para o que estamos habituados na formação. É incrível jogar naquele estádio e poder treinar com estes jogadores.""A diferença é óbvia. Os jogadores são excelentes profissionais, ao longo destes anos só os via na televisão, agora estou com eles no dia-a-dia, a forma como se empenham é fantástica e daí os resultados que têm tido.""Tento não ligar muito a isso. Às vezes saem coisas em jornais, mostram-me, mas não ligo muito. Se as pessoas falam é bom sinal, é porque as coisas estão a correr bem.""É mais um voto de confiança do clube, o clube acredita em mim, senão não me dava este contrato novo. Dá mais responsabilidade mas é um incentivo para fazer mais jogos no Estádio da Luz."