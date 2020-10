Tiago Dantas: «Obrigado ao presidente Luís Filipe Vieira por esta oportunidade»

Depois de realizar o primeiro treino ao serviço do Bayern Munique, Tiago Dantas recorreu às redes sociais para agradecer ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a oportunidade de ingressar no atual campeão europeu de clubes.





"Feliz e focado neste novo e exigente desafio! Aqui, espero continuar a crescer e corresponder à confiança que o Bayern de Munique depositou em mim. Obrigado ao Benfica e aos benfiquistas que sempre me apoiaram! Obrigado ao Presidente LFV por esta oportunidade! Obrigado à minha Família e ao meu agente Diogo Correia Henriques", escreveu o jovem criativo português na sua página oficial do Instagram.Recorde-se que Tiago Dantas, de apenas 19 anos, encontra-se emprestado aos bávaros por uma temporada, sendo que o negócio contempla uma cláusula de opção de compra de 8 milhões de euros, com o Bayern Munique a assumir o pagamento dos salários do jogador.