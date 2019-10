Tiago Dantas, promessa do Benfica: «Pensei em trocar o futebol pelo xadrez»

Tiago Dantas é uma das maiores promessas da formação do Benfica. Depois de ter feito a pré-época na equipa principal das águias, o médio de apenas 18 anos tem atuado na 2.ª Liga e Liga Jovem e espera ter novamente uma oportunidade às ordens de Bruno Lage.





"A porta da equipa principal está aberta, mas não está escancarada. Temos de continuar a trabalhar e percorrer o nosso caminho. É um caminho individual, depende de jogador para jogador, temos de fazer as coisas bem porque as pessoas estão atentas - a direção, o treinador da equipa principal - àquilo que fazemos dentro e fora de campo", confessou o jovem futebolista numa entrevista ao 'MaisFutebol'.Dantas revelou ainda que esteve perto de abraçar outra modalidade que não o futebol: "Na minha escola era obrigatório ter aulas de xadrez, era uma paixão que eu tinha, e houve um momento em que cheguei a ponderar o que queria fazer: ou jogava futebol ou xadrez. Cheguei a falar com os meus pais e com o meu treinador na altura, que era o Nuno Azevedo, e ele, bem, aconselhou-me a ficar no futebol, que era o que estava certo."