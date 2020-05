Tiago Dantas: «Somos bons naquilo que fazemos senão não estávamos agora aqui»

Tiago Dantas fez parte da pré-temporada da equipa principal na presente época. Depois de atuar a maior parte dos encontros pela equipa B, volta a ser chamado por Bruno Lage para a reta final da temporada. O médio com contrato até 2024 explicou o que viu desde então.



"Desde julho não mudou nada ou mudou muito pouca coisa. Fui melhorando ao longo dos meses como acontece sempre. Em relação à equipa, penso que pouca coisa melhorou excepto o facto de terem progredido como equipa. Estamos prontos para o recomeço do campeonato", reiterou o jogador, de 19 anos, à BTV. "A equipa está muito motivada e confiante para o que resta do campeonato. Isso é muito bom", acrescentou.





"É o mesmo. Sempre foi um míster muito transparente e sincero. O que fazia na equipa B faz na equipa principal.""Foi um sentimento de muito orgulho, para mim e para minha familia, para as pessoas que me são próximas. Foi o concretizar de mais um sonho. ""É como eu costumo dizer: nós não temos de apressar nada. Somos bons naquilo que fazemos senão não estávamos agora aqui a integrar os trabalhos da equipa principal. As coisas vão surgir com naturalidade. Se formos chamados a jogar vamos corresponder de certeza. Ao longo destes anos fomo-nos preparando para as oportunidades que poderão ou não surgir.""Sinto-me mais confortável a jogar a partir do meio. Sempre me habituei e sempre joguei a partir do meio.""Sempre me habituei a jogar com jogadores mais altos e mais fortes. Não penso nisso. Sempre estive habituado a defrontar esse tipo de jogadores e a ultrapassar esse tipo de adversários. Eu ajo com naturalidade, não penso em fórmulas. Penso no meu melhor. Hoje em dia o futebol dá para qualquer tipo de jogador, forte, magro, alto, etc. Sou mais um tipo de jogador como tantos outros. Hoje em dia há muita gente que vê mais para além da componente física."