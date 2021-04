Tiago Dantas vai ser devolvido ao Benfica, garantem alemães

O Bayern Munique não irá exercer a opção de compra por Tiago Dantas, médio que foi cedido pelo Benfica ao conjunto bávaro, na presente temporada. A informação tem sido avançada pela imprensa alemã, que justifica essa decisão com a troca de treinadores. Como foi já tornado oficial, Julian Nagelsmann irá suceder a Hansi Flick no comando da formação germânica e, com essa mudança, as probabilidades de o jovem continuar a representar o Bayern Munique caem a pique. É que Dantas sempre foi uma aposta de Flick.

De qualquer forma, segundo o que foi possível apurar, ainda não foi comunicada ao jogador e ao Benfica qualquer decisão sobre esta matéria, o que terá de acontecer até final de maio.