Tiago Godinho: «Estarão a ser criados entraves internamente à mesa da assembleia-geral»

Tiago Godinho, um dos impulsionadores da assembleia-geral extraordinária que visa proceder à auditoria do último processo eleitoral e aprovar um regulamento eleitoral, revelou a Record que houve "surpresa" pela demissão de Rui Pereira e que espera que a assembleia-geral extraordinária se mantenha para 3 de julho. "Em relação ao comunicado do Dr. Rui Pereira, ficamos genuinamente preocupados. É difícil para os benfiquistas entenderem a relutância da direção de não conceder as condições necessárias para que a assembleia-geral seja uma realidade", defendeu.





"Fomos surpreendidos como todos os benfiquistas com a notícia desta noite. Não era a nossa expectativa que o Dr. Rui Pereira se demitisse, ainda por cima depois de termos recebido ontem a resposta em relação à marcação da assembleia-geral a 3 de julho.Não recebemos nenhuma resposta contrária à não convocação da assembleia-geral extraordinária até agora. Portanto, para nós, até em resposta em contrário, a assembleia-geral decorrerá o seu trajeto normal até dia 3 de julho. A informação que tínhamos do Benfica e enviada pelo Dr. Rui Pereira era que iria seria remetido um parecer à Direção Geral de Saúde. Aguardamos por esse parecer da DGS que garanta as condições necessárias para a realização da assembleia-geral no dia 3 de julho.Em relação ao comunicado do Dr. Rui Pereira, ficamos genuinamente preocupados. É difícil para os benfiquistas entenderem a relutância da direção de não conceder as condições necessárias para que a assembleia-geral seja uma realidade. É isso que depreendemos desse comunicado. Estarão a ser criados entraves internamente à mesa da AG e ao Dr. Rui Pereira para a realização da assembleia-geral extraordinária. Lamentamos profundamente. Nestes últimos meses, o Dr. Rui Pereira foi, em todos os contactos, um fiel cumprir dos estatutos como assim é exigido. Esperamos que o seu sucessor tenha mesma lisura de procedimentos e que os estatutos do Benfica continuem a ser cumpridos conforme estavam a sê-lo até agora."