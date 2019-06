Tiago: «João Félix é um craque e pode jogar em qualquer equipa do Mundo»

Tiago, antigo jogador do Benfica, acredita que João Félix pode encaixar em qualquer equipa do Mundo. O antigo médio elogiou o jovem avançado do Benfica, numa entrevista à rádio espanhola COPE.





"João Félix é um craque. Acho que pode jogar em qualquer equipa do Mundo. Faz-me lembrar um pouco o Griezmann", afirmou Tiago, que jogou com o francês no Atlético Madrid.Perante a cobiça dos grandes clubes, Tiago pensa que o Benfica vai continuar a recusar propostas abaixo da cláusula de rescisão: "Por 80 milhões não acredito que o Benfica aceite vendê-lo".