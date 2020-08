Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Pinto arrisca castigo do Conselho de Disciplina Diretor-geral para o futebol do Benfica foi expulso já perto do apito final, aos 90’+5, da final da Taça





• Foto: Luís Manuel Neves