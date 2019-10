Tiago Pinto avisa Bruno Lage

Depois de ter sido alertado pelo quarto árbitro, acabou por ter de ser Tiago Pinto, o responsável pelo futebol do Benfica, a alertar Bruno Lage ao minuto 66 para este não sair da sua zona técnica. O treinador das águias, que esteve sempre muito interventivo junto do banco de suplentes, com o entusiasmo ou com o objetivo de dar indicações aos seus jogadores, acabou por ultrapassar várias vezes a área que lhe estava definida.

Uma noite complicada para o técnico encarnado que, depois de cumprimentar a equipa de arbitragem, treinador rival e alguns jogadores de ambas as equipas, foi dos primeiros a abandonar o relvado visivelmente cabisbaixo.