Tiago Pinto deixa Benfica para assumir cargo na Roma

Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol do Benfica, vai deixar o clube da Luz para assumir um cargo na AS Roma, treinada por Paulo Fonseca, apurou Record.





O contrato com o clube italiano começa a 1 de janeiro e é válido até 2024.Dan Friedkin, presidente da AS Roma, aplaudiu o trabalho da nova contratação. "Tiago Pinto tem um talento de classe mundial. Em muitas conversas ficou claro que a sua paixão pelo seu trabalho, a sua visão de futuro e, acima de tudo, a mentalidade orientada para o sucesso são consistentes com a nova ética da Roma. Estamos convencidos de que a sua notável energia, os seus sólidos princípios e a sua capacidade de identificar, desenvolver e otimizar o perfil dos talentos irão sustentar a nossa ambição de tornar a Roma competitiva para os mais importantes troféus italianos e europeus", pode ler-se no site do clube italiano, opinião corroborada por Guido Fienga, CEO da AS Roma: "Tiago Pinto tem um perfil excecional para o desenvolvimento de talentos do futebol na Roma. É muito conceituado pela sua abordagem e também pela sua experiência na construção do caminho para o futebol. A sua energia, competência e compromisso serão fundamentais para competir pelos troféus. Há um grande impulso e otimismo dentro e fora do campo. Esta nomeação-chave é um testemunho da nova abordagem empolgante que Friedkin está a trazer para o clube", disse.Já Tiago Pinto, de 36 anos, não deixou de referir a dificuldade de deixar o Benfica mas mostrou-se empolgado pelo novo projeto."Estou muito contente e honrado por me juntar à Roma numa altura tão emocionante para o desenvolvimento do clube. Sair do Benfica foi uma decisão muito difícil, dado o que temos conquistado juntos nos últimos oito anos, mas chegar a uma Roma revitalizante é uma oportunidade profissional que não pude recusar. Ficarei eternamente grato ao Benfica pela confiança e apoio que me deram e também ao Dan e ao Ryan Friedkin por me terem concedido esta oportunidade a Roma para continuar crescendo no esporte que amo", afirmou.(notícia atualizada às 16h32 com reações da AS Roma)