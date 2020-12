Tiago Pinto despede-se do Benfica com emoção: «Acabou por ser tornar um eucalipto»

Tiago Pinto despediu-se esta quinta-feira do Benfica com grande emoção, dizendo ter "uma gratidão eterna" para com Vieira.





"Tentei preparar-me para isto [saída] o melhor possível. Apesar de ser a minha vontade, o Benfica é muito mais que um trabalho, uma profissão, uma empresa. Quem vive como eu vivo, isto acaba por ser tornar um eucalipto, seca tudo à volta, do ponto de vista emocional. É uma grande dor sair do Benfica, que foi a minha vida, o amor da minha vida", disse em entrevista à BTV, frisando que foi uma "decisão muito ponderada". "Senti que era o momento de abraçar este novo desafio", justificou."Cada jogo que o Benfica não ganhou, qualquer título que não conquistou é uma mágoa para mim", referiu, mostrando-se convicto que a "estrutura estáa mais bem preparada".Tiago Pinto já está recuperado da Covid-19. "Foi difícil tanto mais que coincidiu com duas datas especiais, queria queria estar presente junto da equipa. E no Natal, esperava estar com a minha família. Foi difícil."E em relação à Covid, o dirigente afirmou que se arrepende de o Benfica ter decidido ser o mais transparente possível nesta matéria, divulgando o nome de quem estivesse infetado. Tiago Pinto disse não ter dúvidas que há clubes que escondem situações dessa natureza.