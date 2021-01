Tiago Pinto e a reação de Vieira à sua saída: «Numa primeira fase não concordou, queria demover-me»

Tiago Pinto abriu o coração e explicou, em entrevista à BTV, as razões que o levaram a deixar o cargo de diretor-geral do Benfica e abraçar um novo desafio na AS Roma. Pelo meio, o antigo dirigente das águias revela ainda como Luís Filipe Vieira reagiu à sua intenção em sair do clube, fez um balanço aos feitos das modalidades do Benfica e fala, com clareza, sobre a decisão que se orgulha de ter tomado no clube e de outra de que se arrepende.





"Os comentadores que passaram o tempo a questionar a minha competência e profissionalismo, se calhar agora tiveram de criar fait-divers em torno da minha saída. Acredito que nenhum profissional do Mundo acredita que um clube como a Roma iriam dar um emprego ou uma posição num clube de futebol a alguém que lhes fosse bater à porta. Isso é completamente ridículo. Eu tenho de assumir isto como uma decisão minha, que foi muito ponderada, custou muito. Seja por deixar o Benfica e por sair do país. Vou para o desconhecido. Pela forma como chegaram a mim e como me fizeram sentir importante, era o momento para abraçar este novo desafio."

Reação de Vieira

"Não foi fácil. Foi uma semana muito difícil. O processo foi rápido. Foram dias difíceis. As pessoas sabem da relação de proximidade que tenho com o presidente. Tudo o que tenho no futebol e no desporto e no Benfica foi-me dado por ele. Tenho uma gratidão eterna para com ele. Se não conseguisse que ele me desse a sua bênção, nunca poderia sair do Benfica. Numa primeira fase não concordou, queria demover-me. Tentei explicar-lhe os meus argumentos. Demorámos alguns dias a conversar os dois. Chegou a uma altura em que não só como presidente mas também como ‘pai’, percebeu que com a idade que tenho e com a vontade que tenho de querer fazer carreira internacional, esta era uma oportunidade que tinha de assumir e aceitar. Não me custa admitir que foi das coisas mais difíceis… falar com o presidente e separar-me dele em termos profissionais. Tenho de assumir as minhas decisões e achei que neste momento, face a todo o projeto e tinha de assumir a minha vontade e partir."

Modalidades - balanço

"Ficou muita coisa por fazer. Fui muito feliz. Muita vezes as pessoas recordam os anos no Benfica pelos títulos. Houve anos em que ganhámos quase tudo, são anos difíceis de igualar. Os títulos são o reflexo do que fizemos todos os dias. Demos um salto. Tornámos as equipas do Benfica, todas elas, supercompetitivas. É reflexo desse trabalho coletivo. Senti que contribuí decisivamente para que houvesse uma união entre as cinco modalidades. Senti que era uma família entre as modalidades.

"Em Portugal não há uma cultura desportiva para que houvesse uma maior aposta. Tinha um sonho que era ser campeão nas cinco modalidades no mesmo ano e ser campeão europeu em cada uma das cinco modalidades. Conseguimos no hóquei e futsal. Ser campeão europeu de hóquei foi muito importante, depois de ser campeões nacionais no mesmo fim-de-semana e organizando uma final-four de uma forma excelente.

"Nas modalidades não temos um décimo dos recursos que temos no futebol mas é uma ótima escola."

Satisfeito com a etapa no futebol?

"Acima de tudo sou benfiquista como benfiquista, qualquer jogo que o SLB não ganha deixa-me mágoa. Sou daquelas pessoas que acredita profundamente que o Benfica pode ganhar os jogos todos. Não tendo contribuído para tal, não me sinto plenamente realizado. Acho que a historia, o futebol e o tempo vai permitir que as pessoas leiam melhor estes últimos 3 anos e meio, a quantidade de coisas irrepetíveis que aconteceram durante este tempo. A pandemia é um exemplo disso. Podem dizer-me que afeta todos os clubes mas se virem por toda a Europa, afeta mais os clubes grandes com adeptos como nós. Sem qualquer tipo de subterfúgio ou desculpa, cada jogo que o Benfica não ganhou e cada titulo não ganho é uma mágoa para mim. Recordo mais isso do que as conquistas e vitórias. Como disse no Seixal, tenho a consciência que dei tudo de mim em prol do Benfica e que a estrutura profissional está mais e melhor preparada para estar mais perto da vitoria. A diferença entre bater na trave e entrar ou sair, é preciso tempo para que as coisa aconteça."

Uma decisão de que se orgulha e se arrepende

"Um diretor-geral, pela minha personalidade e pela forma como fui fazendo as coisas, toma dezenas ou centenas de decisões por dia. Dizer que não se arrepende de uma decisão ou não tem noção do que faz é ou é muito convencido. Orgulho-me muito da reestruturação que fizemos no scouting do Benfica, o Elite Player Group onde tínhamos 11 jogadores da formação identificados para poderem chegar à equipa principal e onde estiveram nomes como Felix, Florentino, Gedson, Ferro, Jota e por aí adiante; de muitas pequenas coisas que conseguimos.

"Arrependo-me de muitas decisões que tomámos. Por acaso, não me importo de dizer isso porque ainda hoje estava a comentar isso com a minha malta. No início da pandemia, decidimos que o Benfica para dar o exemplo e ser um clube eticamente responsável, o clube iria combinar com os jogadores e as suas famílias que sempre que houvesse um caso positivo de Covid-19 o Benfica diria quem era. Para dar o exemplo e para não estigmatizar as pessoas que têm Covid-19. Era uma questão para lá da rivalidade e do mediatismo. Hoje em dia estou arrependido. Com tudo o que se tem feito à volta dos nomes do Benfica e pela forma como outros clubes não têm feito essa abertura… Não tenho duvidas que há clubes que escondem. Os casos do Benfica têm quase um tratamento diferente. Poderia dar muitos outros exemplos", concluiu.