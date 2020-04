Tiago Pinto e o desfecho da Liga: «Os campeões encontram-se no campo»

Na entrevista deste sábado à BTV o diretor-geral do futebol do Benfica disse acreditar que o campeonato será retomado e concluído, descartando qualquer hipótese de o campeão nacional de 2019/2020 ser encontrado de outra forma que não dentro das quatro linhas.





"Os campeões encontram-se no campo, nos jogos. Para haver campeão, terão de haver jogos e é nisso que estamos focados. Se, por obra do acaso ou infortúnio, forem colocados outros cenários, cá estaremos para os ponderar. Mas tenho poucas dúvidas de que os campeões se atribuem no campo", afirmou Tiago Pinto."Neste momento o único foco é garantir que, depois do Covid-19, o Benfica tem todas as condições para voltar a ser uma equipa vencedora. Temos 11 jogos para fazer, as indicações oficiais que temos é de que vão ser disputados, e o que temos de garantir é que a nossa equipa tem condições perfeitas para competir e ganhá-los todos", acrescentou o dirigente encarnado."Sinto uma vontade muito grande para estarmos unidos e sensibilizar toda a gente de que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Infelizmente o ser humano às vezes precisa sentir-se numa situação limite para acorrer a esses sentimentos mais positivos. Hoje em dia claramente a FPF e Liga têm potenciado a união entre os clubes e estes, apesar de não ser de agora, sentem que há uma vontade coletiva de que as coisas corram bem e de que o futebol volte em condições de segurança e que possamos ser um exemplo para a sociedade e contribuirmos para resolver o problema."