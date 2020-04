Tiago Pinto e o mercado de transferências: «Tudo será diferente depois desta crise»

A crise financeira provocada pela pandemia da covid-19 deverá obrigar os clubes a uma nova abordagem na hora de contratar, pelo menos num futuro próximo. Essa é uma convicção partilhada por Tiago Pinto, que acredita que "tudo será diferente depois desta crise" mas garante que nesta altura o Benfica não está preocupado com reforços.





"É inevitável que abordemos o próximo mercado influenciados pelo que está a acontecer. Estamos a ver o mundo a mudar, sentimos o impacto na economia e estamos dentro do ecossistema. Tudo será diferente depois desta crise. Mas este não é o momento para falar de mercado e não é a nossa preocupação. Estamos preocupados em que a equipa tenha as condições perfeitas quando regressar. Em conjunto com o presidente e toda a estrutura, queremos garantir que a estabilidade se mantém. Depois, competir, vencer, e logo teremos tempo para tratar do mercado", esclareceu o diretor-geral do Benfica em entrevista à BTV."O mercado do futebol vai ser muito afetado, vamos sentir na pele esses efeitos e nas próximas janelas haverá uma retração. Mas não sou daqueles que dizem que o futebol mudará completamente e nunca mais veremos transferências como a do João Félix (126 M€) do Coutinho (150 M€) ou do Neymar (mais de 200 M€). Quando o mundo voltar à normalidade, muitos milhões de pessoas voltarão aos estádios, muitos vão subscrever os canais para ver o futebol. Não acredito que dentro de algum tempo não se voltem a pagar esses valores mas neste momento tenho muitas dúvidas.""Esta foi das melhores épocas do ponto de vista do trabalho com os emprestados. Os responsáveis da estrutura do futebol têm contacto regular com esses jogadores para que sintam que não deixaram de fazer parte do Benfica e quando voltarem sintam que nunca saíram do clube. Pode regressar um, dois ou três. Ou nenhum. Logo se verá. Quanto à formação, depois do vírus, a política vai manter-se. A equipa não será exclusivamente da formação, mas sabemos perfeitamente o que temos na equipa B, nos sub-23 e nos sub-19. É nossa missão olhar para o planeamento desportivo com a noção de que da formação vem a nossa principal fonte de talento."A preparação vai-se fazendo no ano todo. Quando chegamos a janeiro e contratamos Weigl e Dyego Sousa não é para três ou quatro meses. São reforços que fazem parte de um plantel que almejamos ter. De um plantel onde são identificadas lacunas em conjunto com o treinador. E isso é feito de forma contínua. O mercado será diferente, mas iremos sempre avaliar os emprestados e a formação."

"Trocar jogadores é um modelo de negócio como qualquer outro, mas menos explorado. Em Itália, isso é prática comum até entre clubes grandes, fruto de alguma organização económica. Mas temos de perceber as realidades no seu contexto e comparar o 'calcio' connosco é difícil. Há que explorar as oportunidades de negócio que existam, mas não acredito que os clubes não vão comprar, vender e emprestar, como até aqui."



Continuar a ganhar



"Por mais que o Mundo mude, o Benfica terá necessidade de continuar a ganhar. Não paramos, não descansamos. Quando o futebol voltar, as pessoas vão ver o Benfica. E o Benfica vai estar bem, forte e capaz de ganhar as 11 finais que terá pela frente. Essa é a grande preocupação diária. Ter a certeza de que tudo se fez para estar melhor do que os outros e ganhar os dois títulos que há para disputar."