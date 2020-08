Tiago Pinto: «Grimaldo é um dos cinco melhores alas esquerdos da Europa»

Tiago Pinto, diretor geral do futebol do Benfica, destaca o potencial de Grimaldo. "Muitos jogadores do Benfica estão preparados para um dia jogar num clube de topo mundial. Grimaldo é um dos cinco melhores alas esquerdos da Europa, poderia jogar em qualquer lugar", asseverou Tiago Pinto, em entrevista à Sky Sport.





O responsável das águias também falou de Florentino, que está no radar do Milan. "Florentino é um jovem com grande potencial e acredito que continuará a ser um jogador do Benfica, embora considere perfeitamente normal que outros clubes se possam interessar pelos nossos jogadores."Tiago Pinto confirmou que o médio é para manter. "Precisamos da combinação certa: jovens de qualidade, portugueses valiosos e estrangeiros importantes. Contratámos Waldschmidt , Everton e Vertonghen:precisamos de qualidade com experiência internacional, para dar um passo em frente na Europa e conquistar títulos em Portugal, tentando conquistar o campeonato perdido este ano ", destacou o diretor geral do Benfica."Investimos muito em infraestrutura e continuaremosa fazer isso. É ideia do nosso presidente. é preciso gastar com treinadores e jogadores, mas nunca se esqueça da infraestrutura. O nosso princípio é que um jogador chega aqui e pensa só em treinar e jogar, nós fazemos o resto: por isso protegemo-los. Acho que é um dos melhores centros de treinamento do mundo.""É importante para o Benfica, mas sobretudo para mim, Trabalhamos juntos todos os dias, ele também trouxe um belo pedaço da Itália para cá. Você pode ver em tudo: na maneira como falamos, nos vestimos e pensamos. Para mim é uma maravilha, toda a experiência que ele teve em Florença e Milão serve em todos os momentos, no relacionamento com os jogadores e na gestão desportiva."