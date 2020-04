Tiago Pinto: «Há uma ligação emocional muito forte entre jogadores, staff e equipa técnica»

Tiago Pinto concedeu este sábado uma entrevista à BTV na qual abordou vários temas da atualidade do clube, nomeadamente a forma como estrutura, equipa técnica e plantel têm encarado o momento delicado em termos sociais e desportivos devido à pandemia do novo coronavírus.





Tiago Pinto acredita que "nada será igual depois do Covid-19, exceto a necessidade do Benfica ganhar sempre" e sublinha a importância de "ter uma estrutura ligada para, quando chegar a hora de competir, estar a 100 por cento". "Não definimos quando vamos voltar, mas conseguimos definir a forma como vamos voltar. É um momento muito particular para todos nós e ninguém estava preparado, mas nós, enquanto estrutura, tudo temos feito, para conseguir cumprir a normas da DGS e, ao mesmo tempo, manter o Benfica ligado e preparado", considerou."Fizemos o último jogo a 7 de março e os jogadores estiveram um mês em casa, com planos de trabalho muito específicos e uma monitorização muito apertada, com envolvimento de toda a estrutura e equipa técnica. Depois de ter sido definido pela Liga um plano de retoma, que tem como início dia 1 de maio, sentimos que era necessário nas próximas duas, três semanas, aligeirar um pouco a carga e os planos individuais do jogadores, mas acima de tudo aligeirar a constante e intensa monitorização que todos os departamentos mantêm com eles, para que pudessem desfrutar um pouco mais das famílias e relaxar, mantendo os planos de manutenção, mas com equilíbrio, para quando regressarmos ao trabalho estarmos todos aos 100 por cento"."Conseguimos equipar a casa dos jogadores com máquinas, utensílios para poderem treinar e minimizar ao máximo o facto de não poderem deslocar-se ao Seixal. Paralelamente, quando percebemos o que ia acontecer, tivemos uma iniciativa de reagrupamento familiar e tentámos ao máximo que eles ficassem próximos das suas famílias, Só dois é que saíram do país porque na família de ambos houve acontecimentos para os quais era relevante a sua presença. E nós, com toda a segurança e cumprindo requisitos legais, conseguimos que o Julian [Weigl] voltasse à Alemanha e o Grimaldo a Espanha.""Na vertente profissional, do ponto de vista do LAB, são desenhados os planos de treino individual, em articulação com a equipa técnica e as pessoas fazem uma monitorização diária dos jogadores. O nutricionista trata de deixar as refeições em casa dos jogadores todos os dias, a psicóloga acompanha-os e o departamento médico contacta diariamente com eles, porque se têm um problema, temos de lhe acorrer. É uma ligação profissional obrigatória e nem podia ser de outra maneira numa equipa desta importância"."Tem sido muito visível o envolvimento social dos jogadores e as campanhas que o Benfica tem feito demonstram essa ligação dos jogadores à estrutura e à causa social. Hoje em dia, do ponto de vista profissional, existe essa necessidade de estarmos em contacto diário e permanente.""Há uma ligação emocional muito forte entre jogadores, staff e equipa técnica e através das tecnologias estamos em contacto. Isto é mesmo uma família e como qualquer outra que passa dificuldades temos tendência de procurar estar mais juntos. Não é possível estarmos fisicamente, mas todos os dias estamos em contacto com todos e é uma forma de nos mantermos ligados para o que aí vem.""Estão muito comprometidos com a causa social. Sabemos que vivemos num ambiente muito protegido – os jogadores do Benfica vivem nele durante todo o ano –, mas foram os primeiros a ter a perceção da gravidade do problema e daquilo que eles fazem e dizem pode ser importante para mobilizar a sociedade. Nesse sentido têm sido altamente responsáveis, solidários e motivo de muito orgulho para todos nós. O presidente já o referiu publicamente, o orgulho que temos tido pela forma como se têm comportado.""Depois há a grande dificuldade: um jogador de futebol está habituado a estar 30 ou 40 dias sem folgas, 30 ou 40 dias em atividade, não está habituado a estar 30 ou 40 dias em casa, não poder vir treinar, não sentir a relva e não estar com os colegas. Para os jogadores tem sido uma dificuldade muito grande e temos de arranjar forma de mitigar esses efeitos. Essa tem sido a maior dificuldade. Um jogador do Benfica, o que realmente gosta, é de estar a competir de três em três, quatro em quatro dias e estamos há mais de um mês limitados nesse aspeto.""Todas as decisões são sempre em sintonia com a equipa técnica e, principalmente, com o míster Bruno Lage, que também tem uma relação muito próxima com o staff e os jogadores e não dá descanso a ninguém, muito menos aos elementos da equipa técnica, que têm passado este tempo a refletir sobre o que foi o passado e perspetivar o que vai ser o futuro. Nesse aspeto, a equipa técnica tem estado a 1000 à hora, como é usual Bruno Lage dizer."