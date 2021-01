Tiago Pinto: «Investimento de 100 milhões? Tempo vai mostrar que é dinheiro bem gasto»

Tiago Pinto, diretor geral do Benfica que terminou esta quinta-feira funções, concedeu uma entrevista à BTV e analisou a política de contratações do clube.





Balanço das contratações?"A questão do maior investimento é relativa. O Benfica já tinha contratado Jiménez, Pizzi, Rafa e tudo por valores bastante elevados. Não foi só agora com o RDT, com o Darwin, com o Everton e o Waldschmidt que gastámos dinheiro. Com o tempo e frieza, as pessoas vão perceber isto. Nos últimos anos procurámos contratar o menos possível com a maior qualidade possível. Tenho poucas duvidas que o tempo vai permitir que este dinheiro gasto nas ultimas duas pessoas é dinheiro bem gasto".Não é demasiado dinheiro, 100 M€?"O Benfica perdeu o campeonato e queria voltar a estar no topo. Queria voltar a competir em todas as provas e ser competitivo. Entendeu-se que era necessário reforçar o investimento na equipa de futebol. Quando contratamos não é para três ou seis meses, é para vários anos. Não duvida da qualidade com que o Benfica contratou este ano independentemente de haver um ou outro momento em que a equipa não joga aquilo que nós esperávamos. É difícil para as pessoas compreenderam mas o presente nem sempre faz justiça no que é o acerto de uma contratação. No Benfica é tudo muito mediático. Quando não há rendimento, tudo se coloca em causa. Um jovem está no Benfica e não joga e dizem que ele deve ser emprestado. É emprestado e há dois caminhos: joga ou não joga. Se joga, fizemos mal em emprestar porque mais valia estar aqui. Se não joga, pergunta-se para que é que foi emprestado porque mais valia estar aqui. O momento e o presente faz com que as pessoas tenham uma visão imediata. Muitas vezes precisamos de algum tempo. O capitão da seleção belga, o subcapitão da seleção argentina, jovens internacionais e algumas vezes titulares em seleções com a Alemanha, o Brasil e o Uruguai não são de qualidade? Não têm valor para jogar no Benfica, não têm qualidade extra? Todos eles têm cinco meses de Benfica".Revê-se na estratégia?"As pessoas que comandam os destinos do Benfica são as mesmas que comandaram quando o Benfica foi tetra, quando o Benfica operou a reconquista e são as mesmas que com a minha ajuda e agora com quem quer que seja vão comandar os destinos do Benfica. Por isso, no final da época passada definimos uma estratégia mais imediata para conseguirmos retirar rendimento desportivo em relação ao que eram os nossos objetivos. Não vou escamotear: tínhamos o objetivo de entrar na Champions e não conseguimos. Obviamente que queiramos ganhar a Supertaça e não conseguimos. Mas estou convicto que o Benfica tem todas as condições para lutar pelo campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e ir o mais longe possível na Liga Europa".Qualidade de jogo da equipa tocava fundo?"Somos conscientes. Ninguém é tão consciente como nós sobre o que fazemos. Tem a ver com o momento. Vivemos uma época muito particular. Se olharem para as ligas todas, veem grandes equipas como Manchester City, Liverpool, Juventus, Inter de Milao e Barcelona passam dificuldades. As grandes equipas estão a ter muitas dificuldades. Tem a ver com a ausência dos adeptos mas a competição está muito concentrada. Estamos a jogar sistematicamente de três em três dias. Tivemos num curto espaço de tempo três paragens de seleções que nos clubes grandes retiram a maior parte do contexto de treino. Num clube que mudou de treinador, de metodologia, de forma de jogar, isto ressente-se mais. Como o mister disse, o Benfica ainda está longe do seu potencial mas quando o atingir, o Benfica vai seguramente lutar pelos títulos e conseguir conquistá-los".