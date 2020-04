Tiago Pinto: «Queremos concluir as 10 jornadas e a final da Taça de Portugal»

Tiago Pinto garante que o Benfica está focado em seguir o plano da Liga para retomar os treinos no início de maio e concluir as competições. Em entrevista à BTV, o diretor-geral do futebol encarnado admite que o regresso depende da evolução da pandemia, sublinha que o Benfica "quer voltar a jogar" mas que tal só irá acontecer com condições de segurança para todos os intervenientes.





"Como diretor-geral tenho de conhecer todas as posições. Mas é importante voltar ao início e citar o nosso presidente, que não era tempo de pensar em futebol, mas sim na questão da saúde. Quem vai ditar ditar o regresso são as normas de saúde. O discurso oficial que existe na UEFA, na ECA [Associação de Clubes Europeus] e na Liga é que os campeonatos vão concluir-se. O que mais queremos é voltar a jogar, temos de o fazer em condições de segurança, mas queremos muito voltar a competir e concluir as 10 jornadas e a final da Taça de Portugal para terminar a época. O nosso único foco é garantir que no início de maio conseguimos voltar a treinar e o mais tardar em junho iniciarmos as competições, que são as indicações que temos da Liga. Depois, teremos até final de julho, início de agosto o mais tardar, para concluir as competições.", afirmou o responsável."A Liga tem seguido as determinações da UEFA e a última delas foi alargar o prazo até 3 de agosto para concluir as competições nacionais. Infelizmente, não há equipas portuguesas nas competições europeias e isso dá maior possibilidade de concluir as provas nacionais. Nesse sentido a Liga, os clubes e respetivos departamentos médicos começaram a construir um plano de retoma dos treinos, ainda que individuais, no início de maio. Depois, mediante as determinações de saúde, passarão a coletivos. Quando estiverem reunidas as condições possíveis, o início dos jogos, ainda que à porta fechada, numa primeira fase. É aqui que está o nosso foco e as decisões que tomamos são em função deste plano. Se me perguntar se nós pensamos, conhecemos e estudamos outros planos, obviamente que sim. É o nosso trabalho. Mas neste momento o nosso foco é no final de abril, início de maio, regressarmos ao trabalho, ainda que com muitas limitações e com treinos individuais.""Equipas em isolamento no Algarve para concluir as provas? Nos fóruns próprios nunca ouvi esse tema. Só na Comissão Permanente da Liga temos reuniões de três em três dias e é um tema que nunca foi abordado e não me parece minimamente exequível. Dentro do plano de retoma que estamos a construir uma das questões será a de um eventual Covid positivo. Quando tomamos a decisão de parar o campeonato, era claro que se houvesse um caso positivo teria de parar imediatamente. Mas sabemos que o comportamento do vírus e da sociedade vai mudando e por isso convidamos para este grupo dois especialistas em epidemiologia e pneumologia [Filipe Froes e António Diniz], que vão rever esse plano e dar-nos indicações de como reagir a Covid positivos. Uma coisa é garantida: quando voltarmos à atividade será numa situação altamente protegida e controlada, com testes constantes. O isolamento das equipas em estágio uma obrigatoriedade e por isso todas as condições de segurança serão mantidas.""Numa primeira fase terão de ser jogos à porta fechada. Há que ter prudência, frieza e racionalidade para avaliar e tomar decisões certas nos momentos certos, porque todos os dias somos bombardeados com notícias que seguem rumos diferentes. Não se voltará a jogar se não for bom para o futebol e sociedade em geral. Sabemos da importância que o futebol tem para o povo português e se em algum momento as autoridades e nós próprios sentirmos que em vez de estarmos a ajudar estamos a prejudicar, nenhum de nós vai querer complicar."