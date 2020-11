Tiago Pinto reage à saída do Benfica: «Foram oito anos intensos»

Tiago Pinto já reagiu à saída do Benfica, mostrando-se agradecido ao clube da Luz e dizendo que até ao último dia continuará a empenhar-se da mesma forma.





"Estarei sempre agradecido ao Benfica, e ao nosso Presidente, pela oportunidade que me foi dada. Foram oito anos intensos. Dei o melhor de mim e todos os que me conhecem sabem que esta decisão foi a mais difícil de todas as que tomei enquanto responsável por este clube", afirmou Tiago Pinto citado pelo Benfica."Gostaria de ter contribuído ainda mais, mas estou certo de ter feito tudo o que estava ao meu alcance. Aceitei, nos últimos dias, um novo desafio e uma nova oportunidade, não sendo ainda o tempo certo para falar sobre a próxima etapa da minha carreira", continuou."A prioridade continua a ser o Benfica e o dia a dia da nossa equipa profissional de futebol, projeto no qual continuarei fortemente empenhado até ao último dia, estando certo de que o Clube saberá encontrar as melhores soluções para dar continuidade ao seu projeto de sucesso", frisou.O contrato com o clube italiano começa a 1 de janeiro de 2021 e é válido até 2024.