Tiago Pinto: «Reduzir salários? Se houver decisões serão comunicadas internamente»

Devido à pandemia do coronavírus as provas estão suspensas e os clubes um pouco por todo o Mundo, especialmente na Europa, viram drasticamente reduzidas as habituais fontes de receita, o que levou muitos deles a avançarem para reduções salariais nos respetivos plantéis.

Mas esse é um cenário que para já não se coloca no Benfica, garante Tiago Pinto, diretor-geral do futebol encarnado. "O Benfica é uma marca desportivamente sólida. O presidente e Domingos Soares Oliveira estão a avaliar tudo isso num círculo muito restrito. Desde o impacto nas receitas, às despesas que continuaremos a ter, como será o comportamento do clube e do próprio futebol se estivermos um, dois, três ou cinco meses parados em função do vírus", afirmou o responsável em entrevista à BTV.



Tiago Pinto nega por isso que esteja a ser preparado um plano de redução na ordem dos 50 por cento.



"Sabemos o que se vai passando na Europa. Há realidades e clubes diferentes a tomar decisões diferentes. Neste momento, da parte do presidente e da estrutura, o que há é uma reflexão do impacto que a crise terá no Benfica. Se houver decisões a tomar, será tudo feito internamente", justificou.