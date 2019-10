Tiago Pinto vinca diferenças entre o futebol e as modalidades

Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol, começou o seu percurso na Luz como responsável pelas modalidades e explicou as diferenças. "A realidade é bastante distinta. No meu último ano, a grande conquista foi ter um edifício em que se concentrassem os miúdos que eram do Benfica mas não de Lisboa. Nas modalidades, o jogar no Benfica é a única forma que garante ser profissional sem trabalhar", explicou Tiago Pinto.

O diretor do futebol falou de um Benfica unido. "O império nunca vai cair, assim consigamos segurar pessoas inquietas como o Rodrigo", elogiou Tiago Pinto, numa clara referência ao coordenador técnico de iniciação do futebol de formação.