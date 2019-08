Tiago Sampaio contratado

Tiago Sampaio, central de 14 anos, assinou contrato com o Benfica, apesar de já contar com uma longa ligação ao clube da Luz. Adquirido ao Sp Braga, o jovem, que irá integrar a equipa de iniciados, chega agora ao Caixa Futebol Campus para cumprir a quinta temporada ao serviço do clube da Luz, sendo que já tinha jogado durante quatro épocas no Centro de Formação e Treino das águias, em Braga.