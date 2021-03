Tigres reage ao alegado interesse em Franco Cervi

A imprensa mexicana apontou nos últimos dias o Tigres como sendo uma das equipas interessadas em Franco Cervi, mas o diretor desportivo do clube de Monterrey negou qualquer intenção de avançar pelo argentino das águias. Outro nome que foi falado foi o de Douglas Costa e neste caso Antonio Sancho diz que não fez qualquer avanço... mas que lhe agradaria.





"Eu não lhe liguei, mas se me falas no Douglas Costa... adorava! Também se falou no Cervi. Foi um jogador que observámos nos últimos tempos, mas não vem. Agora fala-se de novo, porque começámos uma nova fase de rumores. Não vou dizer quem vem, porque isso complica as negociações", declarou Sancho.