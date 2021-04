«Tinha vergonha de jogar assim»: a reação à derrota do Benfica frente ao Gil Vicente

O Benfica perdeu no Estádio da Luz com o Gil Vicente, por 2-1, e complica a luta pelo segundo lugar da classificação. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.

José Manuel Capristano, antigo dirigente



"O Benfica deu a primeira parte de borla. No segundo tempo fez tudo para marcar, mas há jogadores que precisam de três ou quatro oportunidades para fazer golo. Parabéns ao Gil Vicente e quanto ao Benfica, é dizer adeus. Pensar na próxima época."



Camilo Lourenço, economista

"Não é possível esta desinspiração coletiva. O Benfica deu meio jogo de avanço e quando o Gil Vicente marcou, voltámos ao que temos sido esta época: muito ansiosos. O que Otamendi fez no segundo golo não dá para entender, assim como este jogo."



Nelson Rosado, cantor



"Vou fazer uma analogia: eu, como artista, sou pago para dar um bom espetáculo; se hoje fosse artista do futebol tinha vergonha de jogar assim e doaria o meu dinheiro a uma instituição de solidariedade. Os artistas do Benfica não estiveram em campo."