Título para dedicar a Luís Santos

O plantel está empenhado em dedicar o título nacional a Luís Santos, técnico de equipamentos da equipa principal e que atravessa um grave problema de saúde. O profissional trabalha há mais de 30 anos para os encarnados, mas neste momento já não se encontra em permanência com o plantel às ordens de Bruno Lage.

O jogo no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, foi o último que contou com a presença de Luís Santos, que viu ser-lhe dedicado o primeiro golo dos encarnados no clássico, por parte de Carlos Vinícius.

Aquele que é um elemento muito acarinhado por todos os jogadores e sempre presente no dia a dia dos futebolistas acabou por ser substituído por um responsável que estava encarregado pelas modalidades das águias na mesma área de atividade. O problema é conhecido há várias semanas, mas apenas na terça-feira, na gala de atribuição dos galardões Cosme Damião, é que Pizzi assumiu o momento difícil do amigo. "Quero deixar uma palavra ao Luís Santos, que está a passar por problemas de saúde. É uma pessoa muito importante para nós e que nos dá condições para trabalhar", vincou o médio, após subir ao palco para receber o prémio de Futebolista do Ano.