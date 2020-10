Todibo diz que o Benfica é o "melhor" de Portugal e revela mensagem de Nelson Semedo

Jean-Clair Todibo mostrou-se muito feliz por poder representar o Benfica, que considerou o "melhor" de Portugal. "Estou muito feliz por chegar a este clube. Quando cheguei, fui muito bem recebido. É top! Conheço o Benfica, o FC Porto e o Sporting. Sei que o Benfica ganhou duas vezes a Liga dos Campeões. Tem 37 campeonatos de Portugal. São a melhor equipa do campeonato português", começou por dizer o defesa à BTV.





Todibo vem por empréstimo do Barcelona, tendo passado também por Toulouse e Schalke 04, o que lhe confere já alguma experiência, apesar de ter apenas 20 anos. "O futebol é diferente em cada um desses países. Aprendemos sempre com as diferenças, aprendemos tacticamente e tecnicamente. Com os jogos e todas as situações. Mas sobretudo mentalmente, porque são mentalidades diferentes. A disciplina é diferente e a vida é diferente."Em Camp Nou, Todibo conheceu Nélson Semedo, lateral que passou pela Luz: "Se falei com ele? Não, porque tive de sair de repente, mas recebi uma mensagem dele: ‘Bem-vindo ao melhor clube do mundo’".Todibo definiu-se ainda como jogador: "Amo jogar à bola, gosto de ter a bola, de fazer passes e da posse de bola. Acima de tudo, gosto de ganhar. Penso que cheguei a uma equipa que joga para ganhar."Relativamente aos objetivos, o internacional francês foi sucinto: "jogar o mais possível e fazer bons jogos, ir o mais longe possível na Liga Europa e vencer o campeonato."