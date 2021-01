Todibo e a estreia oficial com a camisola do Benfica: «Sentimento fantástico»

Jean-Clair Todibo estreou-se em jogos oficiais pelo Benfica no triunfo (4-0) das águias sobre o Estrela da Amadora, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O defesa-central francês fez par com Jardel no centro da defesa encarnada e não deixou de agradecer a oportunidade de voltar a jogar "mais de 8 meses" depois.

"Sentimento fantástico voltar a jogar depois de mais de 8 meses sem disputar um jogo. O meu primeiro jogo e a minha primeira vitória com a minha nova equipa. Parabéns a toda a equipa pela qualificação. Obrigado a todos os adeptos pelo apoio incondicional durante este período", escreveu o defesa-central francês, nas redes sociais.