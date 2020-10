Todibo no Benfica por empréstimo do Barcelona

Jean-Clair Todibo, defesa francês, vai ser reforço do Benfica por empréstimo do Barcelona. Os encarnados asseguram o jogador por um ano com opção de compra.





Nas últimas horas o Benfica tentou contratar Lucas Veríssimo, do Santos. O negócio esteve bem encaminhado e envolvia o pagamento de 6 milhões de euros. Contudo, a operação caiu e os encarnados viraram-se para o internacional francês, de 20 anos, que também já estava há muito referenciado na Luz, como Record adiantou.Recorde-se que o Benfica também tentou contratar Rúben Semedo, ao Olympiacos, mas as exigências financeiras do clube grego não foram satisfeitas pela SAD encarnada.De qualquer forma, depois de ter perdido Rúben Dias e contratado Otamendi, Jorge Jesus ganha mais uma opção para o centro da defesa como era seu desejo, reafirmado ainda no último domingo, após a vitória sobre o Farense.