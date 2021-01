Todibo recuperável para o jogo com o Nacional

Sem nenhum dos habituais titulares na defesa (Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo), Jorge Jesus apostou num esquema com três centrais, fazendo Weigl recuar para o meio de Jardel e Todibo, que teve nova oportunidade para mostrar serviço. O jogador cedido pelo Barcelona acabou por fazer a segunda parte com algumas queixas na zona lombar, depois de um lance com Galeno pouco antes do intervalo. Ontem, o dia foi de folga para o plantel, mas o central será hoje reavaliado no Seixal.

No entanto, uma vez que, no final da partida, não se mostrou muito queixoso perante a equipa médica, nesta altura tudo indica que o jogador possa recuperar sem problemas a tempo do embate com o Nacional, agendado para o próxima segunda-feira.