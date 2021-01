Todibo tem o destino traçado

Todibo foi a surpresa de Jorge Jesus no onze de ontem no Estádio José Gomes. Ao lado de Jardel no eixo defensivo, o jovem central – 6º francês a vestir a camisola das águias – estreou-se pelo Benfica ao 25º jogo oficial da temporada e mostrou qualidades, tendo garantido a baliza inviolada. No final, mereceu elogios do técnico dos encarnados.





Sem muito trabalho a nível defensivo no jogo da Taça de Portugal, o camisola 18 emprestado pelo Barcelona já tem, no entanto, o destino traçado, devendo abandonar as águias já em janeiro, de regresso à cidade condal.