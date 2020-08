Todibo terá recusado proposta do Benfica

A imprensa francesa adianta este fim de semana que o defesa central Jean-Clair Todibo, atualmente vinculado ao Barcelona, terá recusado uma proposta do Benfica. Segundo a informação revelada pelo portal MaxiFoot, que cita o 'L'Equipe', o defesa de 20 anos tenciona ponderar com cuidado os próximos passos a dar, algo que vai em sentido inverso à posição do clube da Luz, que procurava fechar o negócio o quanto antes.





Para lá do Benfica, o defesa central, que em 2019/20 esteve cedido ao Schalke 04, é seguido também por Rennes, AC Milan, Atalanta, Everton e Wolverhampton.