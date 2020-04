Todos os jogadores em jejum na segunda-feira

Os primeiros treinos no relvado estão marcados para a próxima segunda-feira. Nesse dia, segundo apurou o nosso jornal, os jogadores do Benfica apresentam-se em jejum, pois têm de fazer análises iguais às do início de pré-temporada.





Hoje, os futebolistas e familiares são submetidos aos testes à Covid-19, que decorrerão nas respetivas casas. No fim de semana, terão lugar os testes físicos.