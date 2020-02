Todos os nomeados para os Galardões Cosme Damião

O Benfica deu esta segunda-feira a conhecer o longo rol de atletas e treinadores nomeados para a edição deste ano dos Galardões Cosme Damião, que anualmente distinguem os melhores do ano no clube da Luz. A votação para as várias categorias está aberta no site oficial das águias e os vencedores serão anunciados dentro de duas semanas, numa gala marcada para 4 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa.





Ferro

Florentino

Jota

Francisca "Kika" Nazareth

Revelação Modalidades

André Correia (Futsal)

Etson Barros (Atletismo)

Mariana Silva (Basquetebol feminino)

Rafael Lisboa (Basquetebol masculino)

Formação

Sub-17 Futebol (Juvenis A)

Sub-14 Basquetebol Masculino

Sub-17 Futsal Masculino

Sub-17 Hóquei em Patins Masculino

Sub-19 Futsal Feminino

Futebol Feminino – Juniores

Modalidade

Andebol Feminino

Atletismo

Futsal Masculino

Voleibol Masculino





André Coelho (Futsal Masculino)

Bárbara Timo (Judo)

Fernando Pimenta (Canoagem)

Fifó (Futsal Feminino)

Rui Bragança (Taekwondo)

Tiago Violas (Voleibol Masculino)

Treinador do ano

Bruno Lage

Joel Rocha

Luís Araújo

Marcel Matz

Paulo Almeida

Ricardo Santos

Futebolista

André Almeida

Darlene

Grimaldo

Pizzi

Rafa

Rúben Dias

Seferovic