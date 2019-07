Todos os números da transferência milionária de João Félix

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica explicou os contornos do negócio que levará João Félix para o Atlético Madrid, o qual se fará por um valor total de 126 milhões de euros, tal como havia sido comunicado na semana passada pelo emblema da Luz também em comunicado enviado à CMVM.





De acordo com as águias, pese embora os colchoneros pagarem a pronto apenas 30 milhões de euros, nos cofres da Luz irão entrar no imediato os 120 milhões de euros referentes à cláusula de rescisão, graças a "uma operação de desconto sem recurso dos restantes € 96.000.000", a qual terá um custo financeiro de seis milhões de euros.No mesmo comunicado, o Benfica esclarece que os serviços de intermediação terão um custo de 12 milhões de euros, ainda que não explique quem irá assumir essa despesa.

Leia o comunicado:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Club Atlético de Madrid, SAD para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira pelo montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros).

Mais se informa que o Club Atlético de Madrid, SAD pagará a pronto um valor de € 30.000.000 (trinta milhões de euros) e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes € 96.000.000 (noventa e seis milhões de euros), sendo os custos financeiros associados a esta operação de € 6.000.000 (seis milhões de euros).

Desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros) no momento da transferência do jogador.

Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a € 12.000.000 (doze milhões de euros) e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado."