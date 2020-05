Toldo: «Recusei o Benfica por amor ao Inter Milão»

Francesco Toldo deu os primeiros passos no futebol profissional no AC Milan, mas foi na Fiorentina e no Inter Milão que se notabilizou, conquistando em ambos os clubes vários títulos. Agora, olhando para trás, o antigo guardião assume que os nerazzurri foram o clube que o mais marcaram, levando mesmo a negas dadas a vários clubes, como o Benfica.





"Eu queria ficar no Inter. Recusei imensas propostas porque sempre disse que ganhar pelo Inter é algo diferente. Há sempre uma tensão, algo que de repente acontece. É como ir num navio em plena tempestade: quando chegas ao porto há sempre uma satisfação. Tive propostas do Bayern Munique, Liverpool, Benfica e Real Madrid, mas disse sempre que não. Retirei-me cedo do futebol, mas estou orgulhoso das minhas escolhas. Faria tudo de novo, pois vejo o Inter como um dos clubes mais bonitos do Mundo", declarou o antigo guarda-redes.Lembre-se que Toldo atuou no Inter Milão entre 2001 e 2010, período no qual conquistou cinco Serie A, três Taças de Itália, três Supertaças e ainda uma Liga dos Campeões. Viria a retirar-se no final de 2009/10, aos 38 anos.