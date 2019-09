Tomás Tavares adia estreia

Tomás Tavares esteve perto de se estrear pela primeira equipa do Benfica mas o apito final do árbitro João Pinheiro... impediu esse desfecho. O lateral-direito de 18 anos seria a terceira substituição de Bruno Lage no jogo. O que é certo é que Tavares esteve cerca de 3 minutos junto ao 4º árbitro e a bola até saiu para um canto defensivo das águias mas a alteração acabou por não acontecer.

Tendo isso em conta, Bruno Lage deixou palavras de ânimo. "Queríamos dar-lhe a chance, mas fizemos o que o jogo pedia. Certamente, terá mais oportunidades", frisou o técnico, na ‘flash’ da BTV.