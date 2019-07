Tomás Tavares aponta objetivos no Benfica: «Ninguém nos dá nada e temos de trabalhar»

Numa época em que jogou na equipa B, nos juniores e nos sub-23, Tomás Tavares confessa que foi um ano de grandes aprendizagens e que agora quer dar mais um passo.

"Foi uma época boa, com várias experiências, ao jogar pela equipa B, juniores e sub-23, em que cresci bastante e evoluí. Sinto que estou preparado para outros objetivos, nomeadamente fazer a época na equipa B", antecipa o defesa do Benfica que está concentrado com a Seleção Nacional de Sub-19 a preparar a fase final do Campeonato da Europa de Sub-19, que vai decorrer na Arménia.