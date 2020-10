Tomás Tavares despede-se com um "até já": «Um grande obrigado, Benfica»

Tomás Tavares vai alinhar até ao final da temporada, por empréstimo do Benfica, nos espanhóis do Alavés. O lateral-direito português deixa as águias para jogar num outro clube pela primeira vez em mais de 10 anos, facto salientado pelo jogador formado no Benfica Campus.





11 anos ????...

Mais de uma década , o tempo passa mas o amor e carinho que fui criando ao longo destes 11 anos ninguém me tirará.

Um grande OBRIGADO @slbenfica ??

ATÉ JÁ pic.twitter.com/meWa58dgSO — Tomas Tavares (@tomas_tavares84) October 14, 2020

"Mais de uma década. O tempo passa mas o amor e carinho que fui criando ao longo destes 11 anos ninguém me tirará. Um grande obrigado, Benfica. Até já", vincou numa mensagem partilhada através das redes sociais.Tavares estreou-se na última temporada pela principal equipa das águias cumprindo 26 encontros oficiais.