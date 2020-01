Tomás Tavares e a diferença para o FC Porto: «Temos de continuar a trabalhar»

O defesa do Benfica Tomás Tavares visitou esta quarta-feira a Escola Luís Madureira, em Lisboa, onde esteve em contacto com os alunos daquele estabelecimento de ensino e foi muito solicitado para dar autógrafos e posar para as fotografias.

Tomás Tavares falou aos jornalistas durante a visita e foi confrontado com a hipótese de voltar a ser titular na equipa de Bruno Lage na receção ao Belenenses SAD, agendada para as 19h00 de sexta-feira. André Almeida tem 4 amarelos na Liga e pode ser poupado pelo técnico encarnado, tendo em conta que na jornada seguinte há clássico no Dragão frente ao FC Porto, o que abre uma janela de oportunidade ao jovem defesa que, contudo, prefere deixar essa possibilidade nas mãos do treinador.





"Trabalho da mesma forma para quando for chamado estar pronto e cabe ao mister decidir isso na sexta-feira", afirmou o jogador de 18 anos.O Benfica é líder do campeonato com 7 pontos de vantagem para o FC Porto, 2º classificado, mas Tomás Tavares não se deslumbra com essa diferença e lembra a época passada para assumir que é preciso manter o foco."Dá-nos alguma confiança, mas no ano passado também estávamos sete pontos atrás e fomos campeões. Temos de continuar a trabalhar", sustentou.