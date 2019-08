Tomás Tavares e João Ferreira foram as novidades no treino do Benfica

Depois de ter começado o campeonato com uma goleada caseira ao Paços de Ferreira (5-0), o Benfica continua a preparar a deslocação ao terreno do Belenenses SAD, referente à segunda jornada da Liga NOS.





A equipa de Bruno Lage voltou a treinar esta terça-feira, numa sessão de trabalho com duas novidades, ambas referentes à lateral-direita. Tomás Tavares cumpriu o seu primeiro treino com a equipa sénior (depois de ter sido) e João Ferreira regressou às sessões de trabalho na principal formação das águias.O Belenenses SAD-Benfica vai ter lugar no sábado, no Jamor, a partir das 19 horas.