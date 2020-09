Tomás Tavares e Jota querem futuro no Benfica definido em breve

Tomás Tavares e Jota pretendem ver o futuro definido em breve. O lateral e o extremo, respetivamente, estão fora das contas de Jorge Jesus e aguardam para saber onde irão prosseguir carreira na próxima temporada. Até ao momento, já houve abordagens pelos jogadores, mas os responsáveis benfiquistas ainda estudam o melhor destino para a dupla que foi promovida por Bruno Lage à equipa principal.

Todavia, estes gostariam de ver a mudança consumada rapidamente, até para poderem começar já a trabalhar o mais rapidamente possível com a nova camisola. Contudo, tanto Tomás Tavares como Jota poderão ainda viajar até à Grécia, onde as águias defrontam o PAOK, terça-feira. Os jogadores, assim como outros jovens formados na Luz que ainda não passaram os 21 anos e que contam com mais de três anos na formação das águias integram a Lista B. Foi o caso de Tomás Tavares e Jota, mas também de Samuel Soares, Nuno Tavares, João Ferreira, David Tavares e Gonçalo Ramos que integram a lista enviada à UEFA.