Tomás Tavares: «Estou muito feliz por fazer parte desta casa há dez anos»

O Benfica anunciou esta quinta-feira mais uma renovação de contrato,, que prolongou a ligação aos encarnados até 2024. O lateral agradece ao clube pela confiança depositada nele e promete mais trabalho."É uma responsabilidade acrescida saber que o clube aposta em mim e confiou em mim para renovar. Agora é continuar a trabalhar. Foi uma mudança muito grande vir para o Benfica, para esta instituição, mas sabia que ia conseguir evoluir bastante aqui e fico muito contente por fazer parte desta casa há dez anos", começou por dizer.Tomás Tavares renovou esta quinta-feira, mas começou esta semana a saber que tinha sido integrado no plantel principal dos encarnados, notícia que foi recebida com agrado pelo jogador de 18 anos."Fiquei muito feliz por ter recebido esta notícia. Já trabalho há muito tempo para chegar a este patamar e foi com muito orgulho que recebi a notícia", garantiu.A cumprir os primeiros dias com a equipa de Bruno Lage, Tomás Tavares garante que foi bem recebido pelos colegas de equipa."Sinto-me bem, os colegas receberam-me bem. Se calhar nos primeiros dias podia chegar um pouco tímido mas eles acolheram-me bem, fizeram-me sentir à vontade e sinto-me confortável", referiu.