Tomás Tavares: «Foi um momento muito especial»

Tomás Tavares fez esta terça-feira a estreia absoluta com a camisola do Benfica e logo na Liga dos Campeões. No final da partida frente ao RB Leipzig (1-2), o jovem lateral-direito mostrou-se satisfeito com este passo na sua carreira, mas queria ter conquistado os três pontos no Estádio da Luz."Estou feliz pela estreia, mas obviamente que também estou triste pelo resultado. Preferia que a minha estreia tivesse sido com uma vitória, mas é um momento muito especial para mim. Penso que estivemos bem e agora é pensar no próximo jogo para o campeonato", comentou o jovem lateral, à TVI."É a primeira jornada, ainda temos muito pela frente. Queríamos entrar a ganhar nesta competição. Fizemos uma grande exibição, mas o Leipzig foi mais eficaz", lamentou"Tem sido um crescimento bom. Senti que evoluí bastante e só tenho de agradecer por apostarem e acreditarem em mim. Ainda tenho muito para aprender para chegar a um patamar muito elevado no futebol", terminou Tomás Tavares.