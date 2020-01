Tomás Tavares impedido de dar camisola a adepto do V. Guimarães

Tomás Tavares pretendia oferecer a camisola de jogo a um adepto do V. Guimarães mas acabou por ser impedido pelas autoridades. O jogador do Benfica dirigia-se à bancada central onde marcavam presença adeptos do V. Guimarães que reprovaram a intenção do lateral, deixando ainda insultos ao adepto que pretendia receber a oferenda.





No relvado, um funcionário do V. Guimarães ficou a trocar-se de razões com Pietra.