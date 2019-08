Tomás Tavares integra de imediato plantel principal do Benfica

Tomás Tavares passa a integrar de imediato o plantel principal do Benfica, informou o clube da Luz. O lateral direito de 18 anos é aposta de Bruno Lage para esta temporada.





Tomás Tavares está há 10 anos no Benfica, tendo chegado proveniente da Escola de Futebol Fernando Chalana.O jovem renovou contrato com o Benfica em maio de 2019. "Encaro esta renovação com grande responsabilidade, levo aqui um grande símbolo ao peito. Tento sempre fazer o melhor pelo Clube, daí ter renovado para continuar a prestar os meus serviços ao Benfica", disse na altura.