Tomás Tavares na rota do Verona

O Hellas Verona entrou na corrida por Tomás Tavares, lateral-direito que está de saída das águias. De acordo com os italianos do Calcio Mercato, o clube junta-se ao lote dos interessados no jovem, que já contava com uma equipa italiana: a Atalanta.

Nesta altura ainda não há destino definido para o defesa, mas é praticamente garantido que este vá rumar ao estrangeiro para seguir a carreira. E Itália é um dos destinos mais prováveis.