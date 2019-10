Tomás Tavares: «Temos grandes aspirações nesta competição»

Tomás Tavares comentou o triunfo do Benfica sobre o Lyon (2-1) na zona mista do Estádio da Luz.





"Foi um jogo muito bem conseguido na 1ª parte, marcámos um golo nos primeiros minutos e isso deu-nos confiança para o resto do jogo. Estivemos por cima e na 2ª parte foi mais equilibrado, o Lyon teve mais bola mas reagimos bem a seguir ao golo. Fomos sempre à procura do 2-1. Conseguimos e foi uma vitória muito bem conseguida", afirmou o lateral direito que foi titular na equipa do Benfica.Para Tomás Tavares, o triunfo dá mais confiança à equipa de Bruno Lage e também aos adeptos. "Estes 3 pontos foram muitos importantes para nós ganharmos confiança. Tínhamos de transmitir também confiança aos adeptos que sabem que nós temos ainda mais a dar-lhes nesta competição", sustentou o jovem jogador de 18 anos.

Sobre a passagem à fase seguinte da competição, Tomás Tavares disse que o Benfica pensa "jogo a jogo" mas que tem "grandes aspirações" na prova milionária. "Pensamos jogo a jogo. Ganhámos este e estamos focados no Tondela. Estamos confiantes porque temos grandes aspirações nesta competição", concluiu.