Tomás Tavares: «Temos treinado muito em casa»

Tomás Tavares foi o mais recente interlocutor da rubrica ‘Não vá, telefone’, levada a cabo pelo Benfica. Desta feita, o jogador dos encarnados estabeleceu uma videochamada com Maria do Rosário e António, dois benfiquistas na casa dos 70 anos e casados há quase cinco décadas. O lateral português revelou durante a conversa que o trabalho árduo mantém-se mesmo fora do Seixal. "Temos treinado muito em casa, não podemos parar", explicou o lateral, de apenas 19 anos, ao casal abrangido pelo projeto ‘Walking Football’, da Fundação Benfica, que promove o envelhecimento ativo e a integração social.

Maria do Rosário comprovou essa mesma dedicação elencando o que faz no Estádio da Luz. "Pratico natação no Benfica e todos os dias", vincou, garantindo que as saudades da família matam-se através das redes sociais. Já o marido, António, adiantou como têm combatido o isolamento por causa do perigo de contágio do novo coronavírus. "Estamos a passar bem, em casa, mais vale prevenir do que remediar. Vamos passando o tempo com algumas atividades, passando da cozinha para a sala e da sala para o quarto. Tudo de bom para todos, para si e os colegas", disse, em jeito de despedida.