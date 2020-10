Tomé Eusébio assina contrato de formação

Tomé Picoito Eusébio rubricou esta quinta-feira contratação de formação pelo Benfica com apenas 14 anos. O médio português está na quinta temporada ao serviço da águias.





Eusébio começou no Centro de Treinos do Algarve e acabou por ser integrado no Benfica Campus, em 2018. Na última temporada, alinhou pela equipa B de iniciados.