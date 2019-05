Toni e a vitória por 6-3 no dérbi de 1994: «O Benfica partiu para esse campeonato como outsider»

João Vieira Pinto foi o herói de um campeonato e de uma noite cinzenta de maio de 1994 que praticamente deu o título de campeão de futebol ao Benfica, numa época em que o clube era quase um outsider."Vínhamos de um empate em casa com o Estrela da Amadora (1-1), as nuvens até estavam negras, o próprio dia estava cinzento, de muita chuva, e o Sporting tinha uma grande equipa. O Benfica, quando parte para esta época, parte quase como um outsider (...). Se quisermos fazer uma analogia com a Fórmula 1, estávamos na terceira posição", lembrou Toni, então o treinador do Benfica, em entrevista à agência Lusa.A cinco jornadas do final, as atenções estavam no dérbi com o rival de sempre, em jogo de importância capital para os dois emblemas, separados apenas por um ponto, e antes de uma visita dos encarnados ao velho Estádio José Alvalade, em 14 de maio de 1994.O capitão Jorge Cadete deu vantagem ao Sporting, aos oito minutos, João Vieira Pinto ripostou, aos 30, e Luís Figo voltou a colocar os leões na frente. A vantagem do Sporting durou dois minutos: o menino de ouro empatou e chegou depois ao hat-trick, concretizando a reviravolta antes do intervalo.Na segunda parte, o bombardeiro Isaías bisou, aos 48 e 57, e Hélder assinou o sexto, aos 74, antes de Balakov reduzir, na conversão de uma grande penalidade, aos 80.O 6-3 final tornou-se num dos resultados mais evocados desde então nos argumentos e discussão entre adeptos dos dois clubes.O triunfo coroou as águias, que se sagrariam campeãs três jornadas mais tarde, num período de rivalidade mais acesa do que nunca: a pré-época vira o Benfica afogado em problemas de ordem financeira e o Sporting, com Sousa Cintra na presidência, tinha desferido dois golpes no rival, a quem foi 'tirar' Paulo Sousa e Pacheco, que alegaram justa causa para rescindirem."Foi muito desgastante para o Benfica, houve mudanças de direção, meses de salários em atraso, em que lhes dizia que o Benfica era um clube sério. (...) Ao ganhar esse jogo, eles sabiam, que tinham dado um passo de gigante para serem campeões", lembrou o ex-treinador dos encarnados.No lado oposto, Toni recorda nos leões jogadores como Luís Figo, Balakov, Juskowiak, Paulo Sousa ou Pacheco, e mesmo "um FC Porto fortíssimo", com Vítor Baía, Fernando Couto, Timofte, Drulovic e Kostadinov, que faziam do Benfica o menos favorito dos três grandes.Para o técnico, com a vantagem de um ponto, o mais natural seria defender a ideia de que um empate poderia servir, mas a noite foi perfeita para os encarnados, de nota máxima, no que todos sabiam ser o jogo do título."Quase que podíamos jogar no X2, mantendo essa diferença de um ponto, estávamos a três, quatro jornadas, do fim, mas ganhando as portas do título ficavam escancaradas e foi isso que aconteceu", rematou.A quatro jornadas do fim do campeonato, numa altura em que as vitórias valiam dois pontos, o Benfica passou a contar 49, mais três do que o Sporting, que ainda viria a ser ultrapassado pelo FC Porto.